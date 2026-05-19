حاكم كاليفورنيا يدين استهداف المركز الإسلامي: لن نتسامح مع الإرهاب الهجوم المسلح على المركز الإسلامي وقع الاثنين بمدينة سان دييغو وخلف 3 قتلى وانتحار المهاجمين الاثنين

أنقرة / الأناضول

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، الاثنين، إن السلطات لن تتسامح مع أعمال الإرهاب والترهيب، تعليقا على الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو.

وأعرب نيوسوم عن "صدمته الشديدة" إزاء الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واعتبر أنه "لا مكان للكراهية في كاليفورنيا"، مردفا: "لن نتسامح مع أعمال الإرهاب أو الترهيب ضد المجتمعات الدينية".

من جانبه، أدان عمدة نيويورك زهران ممداني الهجوم الذي وصفه بأنه "معاد للمسلمين".

وأشار إلى أن الإسلاموفوبيا تعرِّض المسلمين في مختلف أنحاء البلاد للخطر، قائلا: "يجب أن نواجه الأمر بشكل مباشر وأن نتحد ضد سياسة الخوف".

كما ندد عمدة سان دييغو، تود غلوريا بالهجوم "بشدة"، وأشار إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية دور العبادة.

ومساء الاثنين، تعرَّض المركز الإسلامي في سان دييغو لهجوم مسلح نفذه شخصان مجهولا الهوية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وانتحار المهاجمين.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن المهاجمين انتحرا، وأن التحقيقات جارية في الحادث، ويجري التعامل معه على أنه "جريمة كراهية".