العمليتان نُفذتا في شمال وزيرستان وبلوشستان، وأسفرتا أيضا عن مقتل ضابط برتبة رائد

جيش باكستان يعلن مقتل 12 مسلحا في عمليتين منفصلتين العمليتان نُفذتا في شمال وزيرستان وبلوشستان، وأسفرتا أيضا عن مقتل ضابط برتبة رائد

أنقرة/ الأناضول

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل 12 مسلحا في عمليتين منفصلتين بمنطقتي شمال وزيرستان (شمال غرب) وبلوشستان (جنوب غرب).

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش، أن العمليتين نُفذتا في رازماك، بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ونوشكي في إقليم بلوشستان.

وأوضح البيان، أن قوات الجيش قتلت 5 مسلحين خلال العملية في شمال وزيرستان، فيما قُتل ضابط باكستاني برتبة رائد.

وأضاف أن العملية في بلوشستان أسفرت عن مقتل 7 مسلحين.



وأشار البيان، إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان.

كما أوضح أن الذخائر والعبوات الناسفة محلية الصنع، التي ضُبطت خلال عملية بلوشستان، دُمّرت في موقعها.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة بشكل متكرر، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتنشط في هذين الإقليمين جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق البشتون والبلوش، بينما تنفذ في المقابل هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد "حركة طالبان الباكستانية" بالتمركز في أفغانستان وتنسيق هجماتها من هناك، في حين تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان وإدارته من قبل السكان البلوش.