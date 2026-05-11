جيش إيران يعلن تدمير مسيرة "معادية" جنوب غربي البلاد

طهران/ الأناضول

أعلن الجيش الإيراني تدمير طائرة مسيرة "معادية"، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء في إيران، الاثنين، عن بيان للجيش أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت المسيرة ودمرتها.

ولم يذكر بيان الجيش مزيدا من التفاصيل حول الجهة التي أطلقت المسيرة أو المحافظة التي تم إسقاط الطائرة فيها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.