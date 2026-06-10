عقب يومين من نشر صورة التقطها قمر صناعي أظهرت "بقعة سوداء" في القاعدة الجوية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية

جيش إسرائيل يُقرّ بوقوع أضرار في قاعدة رامات دافيد خلال هجمات إيران عقب يومين من نشر صورة التقطها قمر صناعي أظهرت "بقعة سوداء" في القاعدة الجوية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية

القدس/ الأناضول

أقرّ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بوقوع أضرار وصفها بـ"الطفيفة" في قاعدة رامات دافيد الجوية (شمال) عقب يومين من تعرضها لهجمات صاروخية من إيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش "أكد وقوع أضرار في قاعدة رامات دافيد الجوية، وتحديداً في مستودع للمعدات، ووُصفت الأضرار بأنها طفيفة".

وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي أن شظية من صاروخ إيراني سقطت على قاعدة رامات دافيد هذا الأسبوع، ما تسبب في أضرار طفيفة".

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تسمه، أن سقوط الشظية "تسبب في انتشار الغبار بمستودع مجاور ورافعة شوكية، إلا أن الأضرار تُعدّ ضئيلة".

وجاء تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد نشر صورة بالأقمار الصناعية أظهرت الإصابة.

ومساء الأحد وفجر الاثنين، أطلقت إيران صواريخ على شمال ووسط إسرائيل ردا على قيام تل أبيب بمهاجمة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء استهداف الضاحية ضمن تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "صورة التقطها قمر صناعي، الاثنين، لقاعدة رامات دافيد الجوية أظهرت بقعة سوداء قد تشير إلى احتمال إصابة القاعدة خلال إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين".

وتابعت: "بمقارنة صور الأقمار الصناعية من الموقع نفسه في القاعدة، تبين وجود حظيرة طائرات، بينما تُظهر الصورة الجديدة بقعة قد تدل على إصابة محتملة".

وأردفت: "لا يزال حجم الأضرار غير واضح في هذه المرحلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى جودة الصورة والقيود المفروضة على التصوير فوق القواعد العسكرية في إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة على الشركات التي تقدم خدمات الأقمار الصناعية".

وذكرت الهيئة، أنه "من المتوقع وصول صور بجودة أعلى لاحقًا" دون تفاصيل.

والأحد، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران".

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الصورة منخفضة الدقة التي التقطت الاثنين، وقورنت مع صورة التقطت في 5 يونيو/حزيران "تظهر بقعة في موقع الحظيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة "رامات دافيد" التي "تضم خمسة أسراب، تشمل مقاتلات إف-16 وطائرات بدون طيار وتبعد حوالي 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، غالبا ما تكون في مرمى نيران "حزب الله".

ولفتت إلى أن "حزب الله" نشر في عام 2024 لقطات لطائرة هدهد بدون طيار للقاعدة، حيث يمكن رؤية خزانات الوقود للطائرات، ومقر السرب 109، ومنصة القبة الحديدية، ومخازن الذخيرة، ومقر السرب 157، والحظائر، ومقر السرب 105".

وأضافت: "كما نشر حزب الله، صورة لمكتب قائد القاعدة، كاشفا عن تفاصيلها، بالإضافة إلى ذلك، أظهر الفيديو مستودعات إضافية ومقر السرب - السربين 101 و160، والمنطقة الفنية للسرب 193".

وتابعت الصحيفة: "لاحقا، التقطت صور لمساكن الضباط، والحظائر المزعومة لطائرات إف-16، وبرج المراقبة، كما أظهرت اللقطات صورا لطائرات هليكوبتر أباتشي، ومخازن وقود، وطائرات هيركوليس".

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودا مشددة على نشر معلومات عن أعداد الصواريخ التي أطلقت من إيران أو المواقع التي سقطت فيها.

وتخضع هيئة البث الإسرائيلية للرقابة العسكرية ما يشير إلى أن الرقابة وافقت على نشر التقرير.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا، حتى مساء الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.