جيش إسرائيل يقر باستهداف قواته بمسيرات مفخخة جنوبي لبنان

القدس/ الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي بتعرض قواته المتوغلة في جنوب لبنان، الثلاثاء، لهجمات بمسيرات مفخخة، واستهداف إحدى مقاتلاته بصاروخ أرض-جو.

وقال في بيان، إنه صباح الثلاثاء، "جرت محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ أرض- جو صغير" باتجاه إحدى طائراته الحربية التي تخرق الأجواء اللبنانية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه "لا أضرار ولا إصابات" في صفوف قواته.

وقال إن "سلاح الجو أغار على مشتبه فرّ مباشرة بعد ذلك من منطقة الإطلاق على متن دراجة نارية"، وفق ادعائه.

كما ادعى أن "سلاح الجو اعترض أهدافًا جوية مشبوهة" تم رصدها في منطقة توغل قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال إنه "وفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات"، وهو ما يكرره عندما تكون التقديرات بأن الهجوم لا يشكل خطرا أو تحت السيطرة أو في مناطق مفتوحة.

وأكد مواصلة سلاح الجو اختراق أجواء لبنان لدعم قواته البرية المتوغلة "في الهجوم والدفاع".

كما تحدث عن "حادثة إضافية وقعت في وقت سابق الثلاثاء"، تمثلت بإطلاق حزب الله "عددًا من المسيّرات الانتحارية" باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، "دون وقوع إصابات" وفق ادعائه.

يتبع///

