جيشها يواصل عدوانه.. إسرائيل تتحدث عن سعيها للتطبيع مع لبنان

القدس / الأناضول

- تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي في اجتماع كتلة برلمانية

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تتواصل يوميا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إن تل أبيب تريد تطبيع العلاقات مع بيروت، في تصريح يتزامن مع استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن ساعر كان يتحدث في اجتماع "كتلة السلام بين إسرائيل ولبنان" في الكنيست (البرلمان)، المعنية بتعزيز السلام وتطبيع العلاقات، برئاسة عضو الكنيست أكرم حسون.

ونقلت الوزارة عنه قوله خلال الاجتماع: "هدفنا تحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع لبنان، وهذا ممكن. بشرط توفير الأمن على حدودنا ولمواطنينا".

وأضاف ساعر أن السبيل إلى ذلك هو إنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني للبنان بواسطة حزب الله"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لبنان يرزح تحت احتلال إيراني فعلي يُنفذ عبر حزب الله، وكيل طهران"، وأن "هذا الاحتلال هو ما دفع حزب الله لشن هجومه على إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) الماضي"، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يحتل فعليا مناطق واسعة في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغل خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.



وتأتي تصريحات ساعر في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان، والاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار الموقع بين تل أبيب وبيروت برعاية أمريكية، الجمعة.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026 تشن إسرائيل عدواناً على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و247 قتيلاً، و12 ألفاً و195 جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب وزارة الصحة اللبنانية.



كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

