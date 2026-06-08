وزيرة الخارجية ماكا بوتشوريشفيلي بمؤتمر صحفي في إسطنبول مع نظيريها التركي والأذربيجاني

جورجيا: التعاون الثلاثي مع تركيا وأذربيجان نموذج للشراكة الإقليمية وزيرة الخارجية ماكا بوتشوريشفيلي بمؤتمر صحفي في إسطنبول مع نظيريها التركي والأذربيجاني

إسطنبول / الأناضول

قالت وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، الاثنين، إن آلية التعاون الثلاثية بين بلادها وتركيا وأذربيجان تُعد إحدى أنجح أدوات الشراكة الإقليمية.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقدته مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأذربيجاني جيهون بايراموف، بمدينة إسطنبول، عقب الاجتماع العاشر لوزراء خارجية الدول الثلاثة.

وأعربت بوتشوريشفيلي عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع، مشيرة إلى أنه أتاح فرصة لتأكيد أهمية الحوار السياسي الوثيق والثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وقالت إن التعاون بين البلدان الثلاثة لا يكتسب أهمية لها فحسب، بل يمثل أيضاً عنصراً مهماً لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

وشددت على أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاثة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن آلية التعاون الثلاثي أصبحت خلال السنوات الماضية واحدة من أكثر أدوات التعاون الإقليمي فعالية ونجاحا، وأن الدول الثلاث تنفذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الإقليمية.

وأكدت الوزيرة وجود إرادة سياسية قوية لتعميق التعاون، وأن جورجيا تتمتع بشراكة استراتيجية وتعاون متعدد الأطراف مع تركيا وأذربيجان.