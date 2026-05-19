جنيف.. تونس والصين تبحثان سبل توسيع التعاون الصحي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحثت تونس والصين سبل توسيع التعاون الصحي بين البلدين عبر مشاريع استراتيجيّة تشمل مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، الاثنين، مع نظيره الصيني لي هايتشاوو، في مدينة جنيف السويسرية، وفق بيان نشرته وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن اللقاء بين الجانبين "تناول توسيع التعاون الصحي نحو مشاريع إستراتيجيّة في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية".

وقال الفرجاني إن تونس "حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحيّة والدوائية".

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى "فرص تطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية".

من جانبه، عبّر هايتشاو عن استعداد الصين لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي، بما يجعل الشراكة مع تونس "نموذجا للتعاون".

جدير بالذكر أنه في لقاء جمع رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، نهاية مايو/أيار 2024 على هامش منتدى التعاون العربي-الصيني في العاصمة بكين، أعلن البلدان عزمهما تعزيز التعاون في مشاريع وشراكات استراتيجية بقطاعات حيوية وتنموية.

وقالت الرئاسة التونسية آنذاك إن "اللقاء تناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين تونس والصين، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتنويعها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

كما أعرب الجانبان عن "ارتياحهما لروابط الصداقة والشراكة التي تجمعهما منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي، وعن عزمهما المشترك على مزيد دعم هذه العلاقات وتوسيعها.