التصويت انتهى برفض المشروع مجددا رغم تصاعد الاستياء الشعبي، و3 جمهوريين ينضمون إلى الديمقراطيين في دعمه

جمهوريون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لإنهاء الحرب مع إيران التصويت انتهى برفض المشروع مجددا رغم تصاعد الاستياء الشعبي، و3 جمهوريين ينضمون إلى الديمقراطيين في دعمه

واشنطن/ الأناضول

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران، وذلك رغم تصاعد حالة الاستياء في أوساط الرأي العام الأمريكي.

وخلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، صوّت 49 عضوا لصالح مشروع القانون، مقابل 50 عضوا صوتوا ضده.

وصوّت الجمهوريون سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، إلى جانب الديمقراطيين، لصالح مشروع القانون، فيما كان السيناتور جون فيترمان، العضو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضده.

وبذلك، رُفض مجددا مشروع قانون كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل.

وكان مشروع القرار الوحيد الذي حظي بتوافق مجلسي الكونغرس بشأن الحرب مع إيران، أُقر في يونيو/حزيران الماضي من قبل الكونغرس بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب)، إلا أنه لم يكن ملزما قانونا ولا يتطلب توقيع الرئيس، غير أنه لفت الأنظار باعتباره عكس موقف الكونغرس من هذه القضية.