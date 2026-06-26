جمباز.. انسحاب روسيا من كأس التحدي العالمي للجمباز الإيقاعي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن منتخب روسيا للجمباز الإيقاعي، عدم مشاركته في نهائي سلسلة كأس التحدي العالمي المقامة في مدينة كلوج-نابوكا الرومانية، من اليوم الجمعة إلى الأحد، إثر خلاف يتعلق برفع العلم وعزف النشيد الوطني.

وقال الاتحاد الروسي، في بيان: "يأتي الانسحاب في أعقاب قرار عمدة كلوج، إميل بوك، الذي رفض عرض رموز الدولة الروسية في المسابقة، مستشهدا بالموقف الدبلوماسي لرومانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان، أن عمدة المدينة كتب على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أدعم الرياضة والمسابقات الرياضية، لكنني لا أوافق على استخدام الرموز السياسية لدولة معتدية في أوروبا على دولة من دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح: "أعلن الوفد الروسي الانسحاب بعد عدم عرض عَلمهم، وأبلغنا المنظمون شفهيا أنه لن يتم عرض العلم الوطني الروسي في الساحة الرياضية ولن يتم عزف النشيد الوطني إذا فاز لاعبو الجمباز الروس".

واعتبر الاتحاد الروسي للجمباز أن هذا الأمر يعد انتهاكا مباشرا لقرار اللجنة التنفيذية للجمباز العالمي الصادر في مايو/أيار الماضي، والذي أعاد لاعبي الجمباز الروس إلى المشاركة بشكل كامل.

وأضاف أن ذلك ينتهك النظام الأساسي للجمباز العالمي والأحكام المحدثة للميثاق الأولمبي، والتي تهدف إلى حماية الرياضة والرياضيين من أي ضغط سياسي أو حكومي أو اجتماعي أو اقتصادي خارجي.

من جانبها، حذرت رئيسة الاتحاد الروماني للجمباز الإيقاعي إيرينا دليانو، من أن هذا القرار قد يضع مستقبل البطولة في خطر، بل وقد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة من الاتحاد الدولي للجمباز، خاصة مع حساسية ملف مشاركة روسيا في المنافسات الدولية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تحاول فيه الرياضة العالمية إعادة دمج الرياضيين الروس تدريجيا في البطولات الدولية، وسط جدل مستمر حول الشروط والضوابط الخاصة بمشاركتهم.

ولم يُصدر الاتحاد الدولي للجمباز أي تعليق فوري على القضية.