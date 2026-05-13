جلسة أمنية برئاسة نتنياهو مساء الأربعاء ولبنان وإيران على الطاولة بعد أن وافقت المحكمة المركزية على تقليص مثوله أمامها اليوم بتهم الفساد

القدس / الأناضول

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، جلسة مشاورات أمنية مصغرة، في ظل عدوان تل أبيب المتواصل على لبنان وتأهبها لاحتمال استئناف الحرب على إيران.

وقالت هيئة البث الرسمية: "سيعقد رئيس الوزراء مناقشة أمنية مصغرة الليلة مع كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية وعدد من الوزراء".

وخلال الأيام الماضية ترأس نتنياهو جلسات أمنية عدة بحثت التطورات في الملفين الإيراني واللبناني.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا دمويا على لبنان، وتواصل خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل/ نيسان الماضي وينتهي في 17 مايو/ أيار الجاري.

وتتأهب إسرائيل لاحتمال استئناف حرب بدأتها مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط، في ظل تعثر المفاوضات خلال هدنة هشة مستمرة منذ 8 أبريل.

كما تواصل، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، ارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

هيئة البث ذكرت أن نتنياهو طلب من قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب تقليص مثوله أمام المحكمة اليوم للرد على تهم الفساد ووافق القضاة على طلبه.

وتنتهي جلسة الاستماع في قضية ملف 2000 في الساعة 13:30 "ت.غ"؛ بسبب مناقشة أمنية سيجريها نتنياهو، وفقا للهيئة.

وهذه هي المرة الـ87 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تستوجب سجنه في حال إدانته، ولكنه ينفي صحتها، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

كما أن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة التي بدأت بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الإبادة عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 172 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.