جالون البنزين بالولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات مع اضطراب الإمدادات بحسب الرابطة الأمريكية للسيارات، بسبب تضرر الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز..

إسطنبول/ الأناضول

تجاوز سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات، الاثنين، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة تضرر الإمدادات، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز على خلفية التصعيد الأمريكي الإيراني.

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الأمريكية للسيارات (AAA)، أن متوسط سعر جالون البنزين (3.7 لترات) ارتفع إلى 4.176 دولارات، مقارنة بـ2.98 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران، بزيادة تقارب 40 بالمئة.

وكانت أسعار البنزين قد تراجعت إلى ما دون 4 دولارات منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، قبل أن تعاود الارتفاع مع تجدد التوترات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تأثر أسواق الطاقة العالمية بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والمخاوف المتزايدة بشأن سلامة إمدادات النفط، لا سيما مع التهديدات التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من التقلب، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، وما تسببه من ضغوط تصاعدية على أسعار النفط ومعدلات التضخم.

ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ إيران هجمات تستهدف ما تصفه بمنشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الكويت والبحرين، ردا على ضربات أمريكية متواصلة داخل أراضيها، وأعلنت إغلاق المضيق مجددا على خلفية التصعيد.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الطيران، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية، وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.