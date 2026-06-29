بركان بندر تنغ الطيني في مدينة كونارك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، استعاد نشاطه بفعل الرياح الموسمية..

ثوران بركان طيني نادر جنوب شرقي إيران بركان بندر تنغ الطيني في مدينة كونارك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، استعاد نشاطه بفعل الرياح الموسمية..

طهران/ الأناضول

ثار بركان بندر تنغ الطيني، الواقع في مدينة كونارك جنوب شرقي إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الاثنين، بأن البلاد شهدت ظاهرة طبيعية نادرة.

وأوضح أن بركان بندر تنغ الطيني، الواقع في مدينة كونارك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، استعاد نشاطه بفعل الرياح الموسمية.

وأشار إلى أن البركان قذف الطين بدلاً من الحمم البركانية، ما أدى إلى تغطية المنطقة المحيطة به بالطين.

وأضاف أن هذه الظاهرة الطبيعية النادرة تكتسب أهمية كبيرة من الناحية السياحية، وتشكل إحدى أبرز معالم السياحة الطبيعية في المنطقة.

