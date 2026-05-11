ثاني زيارة منذ 2017.. ترامب يتجه إلى الصين الأربعاء وزارة الخارجية الصينية قالت إن زيارة الرئيس الأمريكي ستستمر 3 أيام

بكين/ الأناضول

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء زيارة رسمية إلى الصين يوم الأربعاء القادم، تلبية لدعوة نظيره شي جين بينغ.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، مساء الأحد، أن زيارة ترامب إلى بكين تستغرق 3 أيام.

وتعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الصين منذ نحو 8 سنوات ونصف، فيما لم يقم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

وكانت آخر زيارة على مستوى الرؤساء الأمريكيين إلى الصين قد جرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب.

وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تستمر فيه التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يكون ملف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الفائت في صدارة مباحثات الجانبين، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سلسلة من الخلافات خلال ولاية ترامب الثانية، حيث تمثلت هذه الخلافات في زيادة واشنطن للتعريفات الجمركية وفرضها قيوداً على التكنولوجيا الصينية، ومساعي الصين للسيطرة على العناصر الأرضية النادرة.