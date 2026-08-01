وقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب العُمانية، دون تسجيل أضرار، وفق بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

ثاني حادث خلال ساعات.. هيئة بريطانية تتلقى بلاغا عن انفجار قبالة عُمان وقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب العُمانية، دون تسجيل أضرار، وفق بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، تلقيها بلاغا عن انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل عُمان، في ثاني حادث بحري بالمنطقة خلال ساعات، دون تسجيل أضرار.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الحادث وقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب العُمانية.

ونقل البيان عن ربان ناقلة قوله إنه شاهد "تناثرا مائيا كبيرا وانفجارا على مقربة شديدة من السفينة"، دون الإبلاغ عن أضرار في الناقلة.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق السبت، قالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي ليما العُمانية.

وأوضحت أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول، ما تسبب في أضرار بغرفة المحركات وفقدان السيطرة عليها.

وأضافت أنه "لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية" جراء الحادث.

ويأتي الحادثان في ظل تجدد الهجمات على حركة الملاحة عند مضيق هرمز والبحر الأحمر، على خلفية عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو 3 أسابيع.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف وإيقاف سفينتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار "غير قانوني وغير آمن"، فيما ادعى أن 4 ناقلات نفط غيرت مسارها بشكل سريع وعادت أدراجها.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.