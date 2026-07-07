ثالث هجوم خلال 24 ساعة يستهدف ناقلات نفط في مضيق هرمز

إسطنبول/ الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، باصطدام طائرة مسيّرة بناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، في ثالث هجوم يستهدف ناقلات نفط خلال 24 ساعة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز، يفيد باصطدام طائرة مسيّرة مجهولة المصدر بها.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن أضرار هيكلية طفيفة، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية، مؤكدة أن الناقلة واصلت رحلتها إلى وجهتها التالية.

ولم تكشف الهيئة هوية الناقلة أو مصدر الطائرة المسيّرة.

وفي حادثة أخرى، أعلنت الهيئة، في بيان سابق الثلاثاء، تلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز بمقذوف مجهول.

وأضافت أن الناقلة تعرضت لأضرار يُعتقد أنها لحقت بهيكلها، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بيئية.

وفي حادثة ثالثة، ذكرت الهيئة أن ناقلة نفط، كانت على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما العُمانية، أبلغت بتعرضها لمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن البحرية الإيرانية استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز بعد "تجاهلها التحذيرات".

وأضاف، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن السفينة القطرية "الركيات" كانت تعتزم العبور عبر المسار العُماني في المضيق بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها "أصبحت هدفا بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، استهداف ناقلتها أثناء عبورها قرب مضيق هرمز "انتهاكا جسيما وصريحا للقانون الدولي".

ودعت إيران إلى الوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة وتهدد سلامة الملاحة الدولية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.