توماس باراك يعرب عن فخره بتعيينه مبعوثا خاصا إلى العراق

إسطنبول/الأناضول

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، عن فخره بتعيينه مبعوثا خاصا للعراق، بالإضافة إلى مهامه الحالية.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية، الاثنين، بشأن تعيينه مبعوثا خاصا إلى العراق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال باراك في تدوينته: "يشرفني أن أقبل منصب المبعوث الخاص تحت القيادة الشجاعة للرئيس (ترامب)".

وأكد باراك على فعالية العلاقات المباشرة التي يقيمها ترامب مع قادة المنطقة، قائلاً: "يشرفني أن أخدم دونالد ترامب، الذي حقق في الشرق الأوسط ما لم يتمكن أي من أسلافه من تحقيقه".

كما أشار باراك إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "أحدث تغييرا جذريا في نموذج السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في تدوينة بوقت سابق إلى أن باراك "يقوم بعمل استثنائي".

والأحد، أعلن ترامب، تعيين باراك مبعوثا خاصا إلى العراق أيضا، إلى جانب مواصلة أداء مهامه الحالية.

وجاء إعلان الرئيس ترامب، ليوضح طبيعة التكليف الجديد بدمج الملفين السوري والعراقي تحت قيادة باراك، بالإضافة إلى الإشراف على السفارة الأمريكية في أنقرة.