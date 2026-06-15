توماس باراك: نقدر دعم أردوغان للدبلوماسية بين واشنطن وطهران تدوينة لسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

أعرب السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك عن تقديره لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وقال باراك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، مشيرا إلى تدوينة أردوغان بشأن الاتفاق، إنه يقدر "دعم الرئيس أردوغان للدبلوماسية وخفض التوتر الإقليمي".

وأضاف أن التقدم لا يمكن أن يتحقق إلا حين تختار الدول الحوار والشراكة والالتزام المشترك بالسلام والأمن.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا، وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.