تهدئة واشنطن وطهران تهبط بخام برنت لما دون 90 دولارا للبرميل

الرباط/ الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، الاثنين، أكثر من 7 بالمئة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، إثر التهدئة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 10:00 "ت.غ"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 7.09 بالمئة إلى 89.9 دولاراً للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6.5 بالمئة، لتسجل 83.5 دولاراً للبرميل.

وكان خام برنت تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، بعد التصعيد بين واشنطن وطهران.

ومنذ الجمعة، يسود هدوء حذر في المنطقة، بعد تصعيد استمر أسبوعين، عبر هجمات أمريكية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، بينها البحرين والكويت والأردن.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.