تضررت مصفاة النفط في جزيرة لاوان الإيرانية الواقعة في الخليج جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ما أدى إلى تلوث نفطي في المياه المحيطة بالجزيرة..

تلوث نفطي ناجم عن تضرر مصفاة يهدد السواحل الجنوبية لإيران تضررت مصفاة النفط في جزيرة لاوان الإيرانية الواقعة في الخليج جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ما أدى إلى تلوث نفطي في المياه المحيطة بالجزيرة..

طهران/ الأناضول

أدى تضرر مصفاة النفط في جزيرة لاوان الإيرانية الواقعة في الخليج، جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، إلى حدوث تلوث نفطي في المياه المحيطة بالجزيرة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، نقلا عن رئيسة هيئة حماية ومراقبة البيئة الإيرانية شينا أنصاري، أن تضرر المصفاة في جزيرة لاوان أدى إلى تلوث نفطي في المنطقة.

وأضافت أنصاري أن التلوث النفطي قد يؤثر سلبا على الحياة المرجانية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مختلفة بعد استكمال الدراسات اللازمة.

وأوضحت أن بعض المناطق القريبة من جزيرة لاوان تعد مناطق حساسة عسكريا، ما حال دون الوصول إلى مواقع أصيبت بالتلوث.

وأكدت بذل الجهود لمنع انتشار التلوث إلى سواحل المنطقة، ولا سيما في محافظتي بوشهر وهرمزغان.

وكانت مصفاة لاوان النفطية قد تعرضت لهجوم في 8 أبريل/ نيسان الماضي، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.