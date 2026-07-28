تقرير: 27 هجوما على المساجد في بريطانيا خلال صيف 2025 بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "بريتيش مسلم تراست"..

لندن/ الأناضول

كشف تقرير صدر في بريطانيا، أن المساجد تعرضت لهجوم بمعدل مرة كل 5 أيام تقريبا خلال الفترة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأشار إلى توثيق 27 هجوما استهدفت مساجد ومراكز مجتمعية للمسلمين.

وصدر التقرير، الاثنين، عن مؤسسة "بريتيش مسلم تراست"، الشريك الرسمي للحكومة البريطانية في رصد جرائم الكراهية ضد المسلمين، وحمل عنوان "صيف الانقسام: تصاعد الكراهية ضد المسلمين على مستوى البلاد".



وأوضح التقرير أنه جرى توثيق 27 هجوما بدافع الكراهية استهدفت مساجد ومراكز مجتمعية للمسلمين في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن 25 مسجدا تضررت بشكل مباشر جراء هذه الهجمات، التي وقعت في 23 مدينة وبلدة، فيما شهدت مناطق ويرال وإيبسوم وواتفورد استهدافا متكررا أو متزامنا للمساجد.

وبيّن التقرير أن 41 بالمئة من الهجمات تضمنت استخدام صلبان أو أعلام المملكة المتحدة أو أعلام القديس جورج، إلى جانب رموز وشعارات مسيحية، "بهدف الترهيب".

وأضاف أن 26 بالمئة من الهجمات اتسمت بالعنف، وشملت تحطيم النوافذ والاعتداءات وإضرام النار.

ولفت التقرير إلى أن الهجمات تطورت خلال الفترة المذكورة من أعمال تخريب فردية إلى اعتداءات منسقة تتضمن الترهيب الرمزي والعنف، مع تسجيل زيادة في حوادث الحرق والاستهداف المتكرر.

وأكد أن كثيراً من المسلمين لا ينظرون إلى هذه الحوادث باعتبارها أعمال تخريب عشوائية أو تعبيراً مشروعاً عن الوطنية، بل يرون فيها مضايقات وانتهاكات ومحاولات ترهيب تشكك في انتمائهم إلى المجتمع البريطاني بسبب معتقدهم الديني.

ودعا الشرطة والسلطات المحلية والجهات المختصة إلى تقديم دعم أسرع وأكثر فاعلية للمساجد والمجتمعات المتضررة، وإنشاء آليات استجابة سريعة لجرائم الكراهية ضد المساجد، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

