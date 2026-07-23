خلال يونيو الماضي مع تزايد المنشورات العنصرية ضد لاعب المنتخب الإسباني إثر سجوده عقب تسجيله هدفه الوحيد في البطولة..

تقرير حكومي إسباني: يامال من أبرز مستهدفي الكراهية على المنصات خلال يونيو الماضي مع تزايد المنشورات العنصرية ضد لاعب المنتخب الإسباني إثر سجوده عقب تسجيله هدفه الوحيد في البطولة..

إسطنبول/ الأناضول

أفاد مرصد مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في إسبانيا، الخميس، بأن لاعب المنتخب لامين يامال كان من بين أكثر الشخصيات استهدافا في منشورات خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال يونيو/ حزيران، بالتزامن مع منافسات كأس العالم.

جاء ذلك في تقرير مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لشهر يونيو/ حزيران 2026، الصادر عن المرصد التابع لأمانة الدولة للهجرة في إسبانيا.

ورصد التقرير أكثر من 40 ألف منشور يتضمن خطاب كراهية خلال يونيو/ حزيران، وكان 16 بالمئة منها مرتبطا بالمجال الرياضي.

وأشار التقرير إلى أن لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، وهو مواطن إسباني من أصول مغربية من جهة الأب وغينية استوائية من جهة الأم، كان من أبرز المستهدفين بالمنشورات العنصرية والمعادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المنشورات التمييزية ضد يامال ازدادت بعد احتفاله بالسجود عقب تسجيله هدفه الوحيد في البطولة، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت هويته وحقه في تمثيل المنتخب الإسباني.

وذكر التقرير أنه رصد عبارات تتضمن خطاب كراهية بحق يامال، من بينها توصيفات مثل "العربي المقرف"، و"لا يستحق أن يكون إسبانيًا"، و"أُهينت جذورنا".

وأضاف التقرير أن "هذه الأحداث تظهر أن الرياضة قد تتحول إلى بيئة تساعد على انتشار خطابات الكراهية التي لا تستهدف بعض الرياضيين فقط، بل تستهدف أيضًا المجتمعات المرتبطة بهم".

ومساء الأحد، توج يامال مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، إثر فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد.