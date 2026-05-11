تفاصيل المقترح الأمريكي والرد الإيراني لإنهاء الحرب (إطار) ترامب اعتبر الرد الإيراني "غير مقبول على الإطلاق"، وسط ترقب بشأن الخطوة الأمريكية المقبلة في ظل هدنة هشة

إسطنبول / الأناضول

في أحدث انتكاسة لمفاوضات إنهاء الحرب على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لرد طهران على مقترح واشنطن، فيما تبقى التساؤلات تتمحور حول ماهية العرض والرد.



وتعقيبا على الرد الذي سلمته إيران إلى الوساطة الباكستانية، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" مساء الأحد: "قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول على الإطلاق".

وفي هذا الإطار ترصد الأناضول أبرز بنود الرد الإيراني والمقترح الأمريكي، حسب وسائل إعلام بينها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء تسنيم الإيرانيتين وصحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "أكسيوس" الأمريكيين.

** الرد الإيراني

الوقف الفوري للحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان.

تقديم ضمانات أمريكية بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران.

رفع كامل للعقوبات الأمريكية بما يشمل قيود تصدير النفط، خلال 30 يوما.

إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران فور توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.

الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، بما يسمح لها بإدارة الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

حصول طهران على تعويضات أمريكية عن أضرار الحرب على إيران.

وفي ردها، وافقت إيران ضمنيا على التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية تليها 30 يوما من المفاوضات.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران رفضت المقترح الأمريكي باعتباره "استسلام".

** المقترح الأمريكي

إنهاء الحرب وبدء مفاوضات تستمر 30 يوما.

المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق تفصيلي بشأن فتح مضيق هرمز، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.

تلتزم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتا مقابل موافقة أمريكية على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

تخفف الولايات المتحدة وإيران القيود المفروضة على حركة العبور في مضيق هرمز خلال المفاوضات.

تبقى بنود الاتفاق الأولي مشروطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويكشف الرد الإيراني عن فجوات في التفاوض، وسط ترقب بشأن الخطوات الأمريكية المقبلة، مع مخاوف من انهيار الهدنة الهشة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وثمة مخاوف من احتمال استئناف الحرب التي تسببت في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة عالميا، مما أثر سلبا على مستويات التضخم.