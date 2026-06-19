جاء الإلغاء بعد إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا حاليًا..

تعليق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا بسبب "تعقيدات لوجستية" جاء الإلغاء بعد إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا حاليًا..

جنيف/ الأناضول

أعلنت سويسرا إلغاء اجتماع كان مقرر عقده اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان الجمعة: "لن تعقد الاجتماعات في بورغنشتوك اليوم كما كان مخططًا لها، وبالتالي تم إلغاء الاجتماع الذي أُعلن عنه أمس".

وجاء الإعلان بعد أن أكد البيت الأبيض استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية مع إيران، لكنه أشار إلى تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا في الوقت الحالي.

والخميس، أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة دي فانس إلى سويسرا في الوقت الحالي، مع استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية المرتقبة مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، إلى أن الوفد الأمريكي مستعد للتوجه في أول فرصة مناسبة، مضيفًا: "لكن الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يومًا سهلة أو قابلة للتنبؤ".

وأكد البيان أن زيارة فانس إلى سويسرا أُرجئت مؤقتًا، وقال: "نتطلع إلى بدء المباحثات الفنية في أقرب وقت ممكن".​​​​​​​

والأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة، عقب توقيع المذكرة، مفاوضات تمتد 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.​​​​​​​

