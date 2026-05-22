تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون شركة "فايرفلاي" البريطانية وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "ألتاجا إنرجي" التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات تركية خاصة بمنشآت ستُقام في بريطانيا

أنقرة/ الأناضول

وقّعت شركتان تركية وبريطانية، اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام في بريطانيا باستخدام تكنولوجيا تركية، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.

وذكر بيان وزارة التجارة التركية، الجمعة، أن الاتفاقية تم توقيعها بحضور نائب وزير التجارة محمود غورجان، وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والهندسة والصناعة والطيران والبيئة.

وبحسب البيان، أبرمت شركة "فايرفلاي" البريطانية، المتخصصة في قطاع وقود الطيران المستدام ومقرها مدينة بريستول، شراكة مع شركة "ألتاجا إنرجي" التركية للهندسة والتكنولوجيا، لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستُقام في بريطانيا.

وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة التركية تصميم وتصنيع وتركيب منشآت تعتمد على تقنية "كاتليغ" التركية للتسييل الحراري المائي، والتي تحول النفايات العضوية إلى زيت حيوي، وتشكل المرحلة الأولى والأكثر أهمية في إنتاج وقود الطيران المستدام.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري، وإتاحة إنتاج وقود طيران مستدام محليا وبتكاليف مناسبة، بعيدا عن تأثيرات الاضطرابات العالمية.