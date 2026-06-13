تظاهرة في ستوكهولم تندد بالهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وتطالب بوقف تسليح إسرائيل..

ستوكهولم/ الأناضول

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان، وذلك بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة أودنبلان للتنديد بخرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتنفيذه غارات جوية على الضفة الغربية ولبنان.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة، وترفض الهجمات على لبنان"، وتطالب بوقف الهجمات على غزة وإنهاء مبيعات السلاح من السويد إلى إسرائيل.

كما شاركت مجموعة من الإيرانيين في التظاهرة، احتجاجا على سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه بلادهم.



وقال الناشط السويدي من أصل أذري آيدين أمير هاشمي في تصريح للأناضول، إن إسرائيل لم تكن لتتمكن من تنفيذ هذه العمليات ضد الفلسطينيين دون دعم الدول الغربية.

وأضاف أن الدول الغربية تقدم دعما لوجستيا وغطاء أخلاقيا وقانونيا لعمليات الجيش الإسرائيلي.

وأردف "تم قمع حركة التضامن مع فلسطين داخل الولايات المتحدة وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي، حتى في بعض الولايات الأمريكية أصبح انتقاد إسرائيل أو مقاطعتها يُعد جريمة".

واستطرد "لن نسمح بحدوث ذلك في السويد، وسنمنع تحويل توصيات الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص إلى قوانين".

وأكد هاشمي أنهم يواجهون ضغوطا وتهديدات وخطابات كراهية وابتزازا من جهات عملهم خلال نشاطهم، لكنه شدد على أنهم لن يتراجعوا وسيواصلون دعم الشعب الفلسطيني رغم كل الضغوط.



والسبت، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، إثر تسجيل 45 قتيلا و149 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3756 شهيدا و11632 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

