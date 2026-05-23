تسلل 5 إسرائيليين إلى الأراضي اللبنانية والجيش الإسرائيلي يدعي إعادتهم إلى البلاد لاستكمال الإجراءات ضدهم

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلنت تل أبيب، السبت، أن 5 إسرائيليين اجتازوا الحدود نحو الأراضي اللبنانية، قبل أن تعيدهم قوة عسكرية إلى داخل البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، إن 5 إسرائيليين تسللوا إلى الأراضي اللبنانية.

وادعى الجيش أنهم نُقلوا لاحقًا إلى داخل إسرائيل، لاستكمال الإجراءات بحقهم.

ورغم خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "يدين بشدة" عبورهم إلى الأراضي اللبنانية.



واعتبر الحادثة "خطيرة، ومخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والمدنيين للخطر".

وبين الفينة والأخرى، يُقدِم متطرفون إسرائيليون على التسلل إلى الأراضي اللبنانية، داعين للاستيطان في البلد العربي.

وتدعو جهات استيطانية إسرائيلية من بينها حركة "عوري تسفون" للاستيطان في لبنان.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.