تركيا.. 4 برمجيات دفاعية من "هافلسان" تنال اعتماد الناتو

أنقرة / فردوس بولوت قرطل / الأناضول

** المدير العام لشـركة "هافلسان" التركية محمد عاكف نجار:

- الإنجاز دليل ملموس على الاعتراف الدولي بالبرمجيات التركية وقدرتها على تلبية معايير التشغيل المشترك داخل الناتو

- سنواصل تطوير قدراتنا بالعمليات المشتركة والأمن السيبراني والذكاء الصناعي لتلبية احتياجات قواتنا والأسواق الدولية

عززت شركة "هافلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والبرمجيات العسكرية، حضورها داخل منظومة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد نجاح أربعة من حلولها البرمجية في اجتياز اختبارات الاعتماد الرسمية للحلف.

وتعكس هذه الخطوة التطور الذي بلغته البرمجيات الدفاعية التركية، وقدرتها على العمل بكفاءة ضمن بيئات العمليات العسكرية متعددة الجنسيات.

وتكتسب هذه الاختبارات أهمية كبيرة، إذ تهدف إلى التأكد من قدرة أنظمة القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات لدى الدول الأعضاء والشريكة على العمل المشترك، وتبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة خلال العمليات العسكرية متعددة الجنسيات.

4 قدرات برمجية جديدة

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، أُدرجت أربع قدرات برمجية طورتها "هافلسان" ضمن برنامج الاعتماد الرسمي لحلف الناتو خلال مناورات "سي دبليو آي إكس" السنوية التي ينظمها الحلف في بولندا، لاختبار قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة العسكرية.

وشملت هذه البرمجيات: "دوب-إتش كيو"، و"قابي"، و"إمبيدد نون سي تو آتا دي إل بي"، و"لينكس".

واجتازت هذه الحلول بنجاح اختبارات التحقق والتأكيد وضمان الجودة، التي يعتمدها الناتو للتأكد من توافق الأنظمة مع متطلبات شبكة المهام الموحدة "إف إم إن".

ويُعد الحصول على اعتماد "إف إم إن سبايرال 4" شرطا أساسيا لمشاركة الدول في مهام الحلف خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.

مشاركة واسعة

وتشارك "هافلسان" بانتظام في مناورات "سي دبليو آي إكس" منذ العام 2012، وحققت خلال السنوات الماضية اعتمادات متتالية لحلولها البرمجية.

وشهدت النسخة الأخيرة التي أُقيمت بين 6 و26 يونيو/ حزيران الماضي، مشاركة 46 دولة من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، واختبار 780 نظاما مختلفا في 20 مجالا تخصصيا، بمشاركة أكثر من 3 آلاف خبير وعسكري.

وشاركت الشركة بوفد ضم 43 متخصصا، و16 نظاما برمجيا في مجالات متنوعة، تشمل التشغيل البيني، وروابط البيانات التكتيكية، والقيادة والسيطرة متعددة المجالات، والاتصالات، والبيانات الجغرافية والأرصاد الجوية، والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والعمليات الجوية والبحرية، والنمذجة والمحاكاة، والأمن السيبراني.

وسجلت عدة برمجيات تركية مشاركتها الأولى في مجالات تخصصية ضمن المناورات.

اعتراف دولي بالقدرات التركية

المدير العام لشركة "هافلسان" محمد عاكف نجار، قال إن إدراج أربع قدرات برمجية جديدة ضمن برنامج اعتماد الناتو يمثل دليلا ملموسا على أن البرمجيات الوطنية التركية باتت تحظى باعتراف دولي، وأصبحت قادرة على تلبية أعلى معايير التشغيل المشترك داخل الحلف.

وأضاف نجار أن الشركة عززت خبرتها الطويلة في تطوير أنظمة متوافقة مع معايير الناتو، بفضل هذه الاعتمادات الجديدة.

وأكد أن "هافلسان" ستواصل توسيع مشاركتها في مجالات العمليات المشتركة والأمن السيبراني والنمذجة والمحاكاة، مع التركيز على تطوير قدرات القيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة تتبنى نهجا استباقيا لتطوير حلول تلبي احتياجات القوات المسلحة التركية في بيئة القتال الحديثة، مع مواصلة إنتاج تقنيات دفاعية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

يُذكر أن تركيا استضافت قمة الناتو في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، للمرة الثانية بعد قمة إسطنبول بالعام 2004، وحظيت القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.