تركيا ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين خلال لقاء بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري هنري ديلي ألاكي

أنقرة/ الأناضول

وقّعت تركيا ونيجيريا، الخميس، مذكرة تفاهم تنص على التعاون في مجال التعدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري هنري ديلي ألاكي.

وذكرت وزارة الطاقة التركية، في بيان، أن بيرقدار، عقد لقاء مع ألاكي، الذي يزور تركيا للمشاركة في قمة إسطنبول الثانية للموارد الطبيعية، الجمعة.

وبحسب البيان، وقع بيرقدار وألاكي، "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعدين بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية".

وبموجب المذكرة، ستتعاون تركيا ونيجيريا على المدى الطويل في مجالي الطاقة والموارد الطبيعية على أساس المنفعة المتبادلة.

وفي هذا الإطار، سيعمل البلدان على تقييم فرص التعاون في مجال استكشاف الموارد المعدنية.

وسيشمل التعاون مجالات تشجيع استثمارات التعدين، والأبحاث الجيولوجية، والدراسات المخبرية، وتبادل البيانات، وتقنيات إثراء المعادن، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير قدرات الموارد البشرية.

وسيتم كذلك بحث فرص التعاون في تطوير المشاريع المشتركة، وتشجيع ممارسات التعدين الآمن، وأنشطة التعدين صغيرة النطاق.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، وصف بيرقدار، توقيع مذكرة التفاهم بأنه "خطوة مهمة من شأنها أن تجعل التعاون مع نيجيريا في مجال التعدين أكثر فاعلية وتركيزا على النتائج".

وأوضح أن البلدين يعملان على تعميق شراكتهما الاستراتيجية في نطاق واسع يمتد من استكشاف الموارد المعدنية إلى تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ومن ممارسات التعدين الآمن إلى تنمية الموارد البشرية والاستثمارات الجديدة.

وتابع: "نؤمن بأننا سنرتقي بشراكتنا مع نيجيريا في مجالي الطاقة والموارد الطبيعية إلى مستوى أكثر تقدما وفق مبدأ الربح المتبادل".