خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في القاهرة على هامش "اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة" والتي تضم السعودية وباكستان إلى جانب مصر وتركيا..

تركيا ومصر تبحثان المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتعاون الثنائي خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في القاهرة على هامش "اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة" والتي تضم السعودية وباكستان إلى جانب مصر وتركيا..

القاهرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة على هامش اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي اللقاء، أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات التركية المصرية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، حسبما أورده البيان.

وأكدا حرص البلدين على البناء على ما تحقق من تقدم ومتابعة مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الذي عقد بالقاهرة في فبراير/ شباط 2026 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى عقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الفترة المقبلة "بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي وتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات".

وشدد الوزير المصري على "أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أنقرة والقاهرة"، مستعرضا الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد أهمية البناء على الخطوات الإيجابية للتعاون بين البلدين في قطاع التعدين، مشيرا إلى الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والحوافز التي تقدمها الحكومة في هذا المجال.

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الجانبان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عقب التوصل إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وأكد عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وأكدا مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران 2026، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.