تركيا وكازاخستان تعززان التعاون المالي الاستراتيجي بين إسطنبول وأستانا مركز إسطنبول المالي أبرم اتفاق تعاون استراتيجي مع مركز أستانا المالي الدولي بهدف تعزيز التناغم بين المنظومتين الماليتين في تركيا وآسيا الوسطى

إسطنبول/ الأناضول

أبرم مركز إسطنبول المالي، الجمعة، اتفاق تعاون استراتيجي مع مركز أستانا المالي الدولي بهدف تعزيز التناغم بين المنظومتين الماليتين في تركيا وآسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، بمشاركة الرئيسين رجب طيب أردوغان، وقاسم جومارت توكاييف، وفق بيان صادر عن مركز إسطنبول المالي، الجمعة.

وذكر البيان أن المدير العام للمركز أحمد إحسان أردم، ورئيس مركز أستانا المالي الدولي رينات بيكتوروف، وقعا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمشاريع المشتركة والروابط بين المنظومتين الماليتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات إدارة المراكز المالية الدولية والعمليات التشغيلية والتدريب.

كما سيتم تنظيم أنشطة مشتركة تشمل ندوات وورش عمل وبرامج لبناء القدرات بهدف رفع وعي المستثمرين.

ووفق البيان، تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التفاعل بين الأسواق المالية في تركيا وكازاخستان والأسواق الدولية، وتقوية الروابط بين المجتمعات المالية.

وقال المدير العام لمركز إسطنبول المالي أحمد إحسان أردم، في تصريحات أوردها البيان، إن المركز يعتبر بناء شراكات مع المراكز المالية الدولية أولوية استراتيجية، من أجل تعزيز مكانة إسطنبول ضمن المنظومة المالية الإقليمية والعالمية، وزيادة فرص الاستثمار وتطوير الأعمال.

وأشار أردم، إلى أنهم يثمّنون البنية التحتية المالية التي طورها مركز أستانا المالي الدولي في آسيا الوسطى، وكذلك البيئة الديناميكية التي وفرها للمستثمرين الدوليين.

وأضاف: "نؤمن بأن الموقع الاستراتيجي لإسطنبول، الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب الدور القوي الذي تؤديه أستانا في شبكة التمويل الإقليمية، سيشكلان معًا حالة تناغم مهمة".

وتابع أردم: "مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مركز أستانا المالي الدولي ستسهم بشكل كبير في تبادل المعرفة وتعزيز التعاون المؤسسي، ونتوقع أن يفتح هذا التعاون المجال أمام فرص جديدة للاستثمار وتطوير الأعمال".

