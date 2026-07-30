في لقاء بين وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني محمد حنيف عباسي في أنقرة

تركيا وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية في لقاء بين وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني محمد حنيف عباسي في أنقرة

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، مع وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني محمد حنيف عباسي، سبل تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية بين البلدين.

وقال أورال أوغلو، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" الخميس، إنه استقبل الوزير الباكستاني والوفد المرافق له في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضاف: "استضفنا وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني محمد حنيف عباسي والوفد المرافق له في وزارتنا. وخلال الاجتماع الذي عقد بين وفدي البلدين، قيّمنا فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية التي تخطط لها باكستان".

وأردف: "كما توافقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير خط قطار إسلام آباد - طهران - إسطنبول".

