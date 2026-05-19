تركيا وألمانيا تعقدان الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي في برلين

إسطنبول/الأناضول



عقدت كل من ألمانيا وتركيا، الاثنين، الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة برلين.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الألماني يوهان دافيد فاديفول، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية.

وفي إطار الاجتماع، تلتئم مجموعات عمل تتناول ملفات "العلاقات الثنائية"، و"العلاقات التركية-الأوروبية"، و"الأمن والدفاع"، و"القضايا الإقليمية"، على أن ترفع تقاريرها إلى الوزيرين عقب انتهاء أعمالها.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ومنتدى الطاقة السابع بين البلدين في العاصمة أنقرة يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل.