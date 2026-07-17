في تدوينة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران انتقد فيها وثيقة "التفاهم المشترك" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/ تموز الجاري..

تركيا: نهج الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك في تدوينة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران انتقد فيها وثيقة "التفاهم المشترك" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/ تموز الجاري..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن النهج الذي يتجاهل وضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام، يكشف مجددا عن افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، انتقد فيها وثيقة "التفاهم المشترك" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/ تموز الجاري.

وأكد دوران على أن التقييمات الواردة في الوثيقة تفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية.

وأضاف أن "هذا النهج الذي يتجاهل وضع تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يكشف مرة أخرى عن افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك".

وأوضح أنه في الوقت الذي أكدت فيه قمة الناتو في أنقرة بوضوح الدور الذي لا غنى عنه لتركيا في أمن منطقة أوروبا والأطلسي، فإن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البنّاء.

وشدد على أن الخطابات الأحادية الجانب المتكررة بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي ولا الحقائق التاريخية.

وأردف أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا من خلال مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف.

وشدد على أهمية أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطابًا أكثر مسؤولية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

والجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي إن الإشارات الواردة إلى تركيا في وثيقة "التفاهم المشترك" التي نشرها الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تفتقر إلى "مقاربة استراتيجية ومنصفة".

وأردف كتشلي: "يُلاحظ أن الوثيقة صيغت بعد قمة الناتو التاريخية في أنقرة، التي أكدت الدور الذي لا غنى عنه لتركيا، وبأسلوب يسعى إلى التعتيم على هذه الحقيقة".