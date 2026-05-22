تركيا.. مستشفيات إسطنبول تستقبل ناشطين من "أسطول الصمود" - بعضهم مصابون بكسور ورضوض في الصدر وآخرون بجروح بسبب تعرضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي

إسطنبول / الأناضول

استقبلت مستشفيات بمدينة إسطنبول التركية ناشطين مصابين كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي"، لفحصهم وتقديم العلاج لهم غداة إجلائهم من إسرائيل التي احتجزتهم خلال إبحارهم بالمياه الدولية متوجهين إلى قطاع غزة بمهمة إنسانية.

وأمس الخميس وصل الناشطون مطار إسطنبول على متن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية بعد أن تم إجلاؤهم من مطار رامون جنوبي إسرائيل.



وأفاد مراسل الأناضول أن بعض الناشطين كانوا مصابين بكسور ورضوض في القفص الصدري، جراء عنف السلطات الإسرائيلية، وآخرين بجروح بسبب تعرضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي.

وفي إسطنبول جرى نقل الناشطين المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "باشاك شهير تشام وساكورا" لتقديم العلاج.

أما بقية الناشطين، فقد أُرسلوا إلى الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية، إذ ستعد المؤسسة تقريرا مفصلا بشأن إصابات الناشطين بعد استكمال الفحوصات.

جدير بالذكر أن الناشط التركي ماجد باغتشيفان، مصاب برصاصة مطاطية في ساقه خلال هجوم الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

والخميس أعلنت وزارة الخارجية التركية اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ"أسطول الصمود العالمي" بعد أن احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة.

والاثنين، هاجمت إسرائيل قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية من البحر المتوسط، البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه.

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

