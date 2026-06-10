تركيا لنتنياهو: المتهمون بالإبادة لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران استنكر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان

أنقرة/ الأناضول

استنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن المتهمين بارتكاب إبادة جماعية لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، وصف دوران، نتنياهو وحكومته، بأنهما يمتلكان سجلا مليئا بالعار وانعدام الأخلاق.



وقال إنهما قتلا على مدى عقود عشرات الآلاف من المدنيين في غزة والضفة الغربية، وتركا الأطفال في مواجهة الجوع، ودمّرا المدن، وتجاهلا القانون الدولي.

وفي هذا الصدد، شدد دوران، على أن محاولة نتنياهو وحكومته إعطاء دروس في الأخلاق لتركيا، إنما هي وقاحة بكل معنى الكلمة.

وأضاف: "محاولة أولئك الذين يُحاكمون أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشويه سمعة تركيا، التي تمثل ضمير الإنسانية، واستهداف رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان؛ صوت المظلومين، بشكل وقح، تُعد واحدة من أكبر مظاهر التناقض في التاريخ".

وقال دوران، إن "الافتراء والدعاية لا يمكنهما تغيير الحقائق. كما أن الافتراءات الصادرة عن عقلية أُدينت في الضمير الإنساني لا يمكنها أن تغيّر لا موقف تركيا ولا الحقيقة".

وأكد أن تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، ستواصل تمثيل صوت المظلومين، والدفاع عن الحقيقة، والوقوف في وجه الظالمين.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في أوضاع إنسانية كارثية بعد دمار واسع طال مساكنهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.