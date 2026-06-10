تركيا: لا يمكن لنتنياهو إخفاء مسؤوليته عن جرائم ارتكبها بالأكاذيب شددت وزارة الخارجية التركية على أنها ستواصل العمل لضمان محاسبة نتنياهو وشركائه أمام المحاكم الدولية

أنقرة/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن الأكاذيب التي يلجأ إليها خبير الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتستر على الحقائق، لا يمكنها أن تخفي مسؤوليته عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الاتهامات الباطلة والاستفزازية والملفقة الموجهة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، ليست سوى محاولة من نتنياهو وشركائه لتضليل الرأي العام الدولي.

وأضافت: "الأكاذيب التي يلجأ إليها خبير الإبادة الجماعية نتنياهو للتستر على الحقائق لا يمكنها أن تخفي مسؤوليته عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها".

وذكرت الخارجية التركية، أنه لا يمكن لنتنياهو خبير الإبادة الجماعية أن يخفي مسؤوليته عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبها بالأكاذيب التي يلجأ إليها للتستر على الحقيقة.

وأكدت أن تركيا ستواصل التعبير عن الحقائق المتعلقة بنتنياهو ومعاونيه بأوضح العبارات، والعمل بحزم لضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية على أفعالهم التي تستخف بالقانون والقيم الإنسانية.