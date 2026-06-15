وزير الخارجية التركي قال إن الاتفاق "مرحلة مهمة على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين بالمنطقة"

تركيا.. فيدان يرحب باتفاق واشنطن وطهران ويعتبره "خطوة مهمة" وزير الخارجية التركي قال إن الاتفاق "مرحلة مهمة على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين بالمنطقة"

أنقرة / الأناضول

رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، معتبرا ذلك "مرحلة مهمة" على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأعرب فيدان في تدوينة الاثنين على منصة "إن سوسيال" التركية، عن أمله في أن تستمر "المباحثات التكميلية بروح بناءة".

وهنأ الأطراف التي اتخذت هذه "الخطوة المهمة"، والدول التي اضطلعت بدور الوساطة، وعلى رأسها باكستان وقطر، إضافة إلى سائر الدول التي ساهمت في هذا المسار.

وقال: "من المهم جدا أن تتبنى جميع الدول المعنية موقفا يتسم بالحكمة والمسؤولية، من أجل منع أي محاولات لتقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين".

كما أكد فيدان أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان قدمت دعما وجهدا كبيرين لهذا المسار منذ بدايته.

وشدد على أن أنقرة ستواصل دون انقطاع دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.

وأمس الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.