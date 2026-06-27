جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة، الذي عُقد، أمس الجمعة، في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

تركيا تعفي الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة، الذي عُقد، أمس الجمعة، في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

أنقرة/ الأناضول

وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي :

- نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا

- عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز مليونا و434 ألف شخص

- بلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا مليونين و259 ألف شخص

- الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة، الذي عُقد، أمس الجمعة، في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح تشيفتشي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية، وبين القانون والرحمة.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل، يشمل أمن الحدود، والحماية الدولية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتشجيع العودة الطوعية، وغيرها من المجالات.

وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة، والمستثمرين، والطلاب الدوليين، والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا، قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية، ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة، وآليات الهجرة النظامية.

وأضاف: "نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا".

وأردف: قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون".

وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز مليونا و434 ألف شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا مليونين و259 ألف شخص.

وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء وُلدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.