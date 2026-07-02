من المخطط أن يشارك في الاستقبال مسؤولون عسكريون ومدنيون رفيعو المستوى من الناتو والدول الحليفة إلى جانب رؤساء شركات دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية

تركيا تعتزم استعراض أحدث صناعاتها الدفاعية في قمة الناتو بأنقرة من المخطط أن يشارك في الاستقبال مسؤولون عسكريون ومدنيون رفيعو المستوى من الناتو والدول الحليفة إلى جانب رؤساء شركات دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية

أنقرة/ الأناضول

تعتزم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، استعراض أحدث منتجاتها، على هامش منتدى الصناعات الدفاعية لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة أنقرة.

وبحسب مراسل الأناضول، تنظم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية فعالية استراتيجية على هامش منتدى الصناعات الدفاعية لقمة الناتو 2026، تتضمن استقبالًا رسميًا رفيع المستوى في منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" بأنقرة.

ويُقام الاستقبال برعاية رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في منشآت "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.

ومن المخطط أن يشارك في الاستقبال مسؤولون عسكريون ومدنيون رفيعو المستوى من حلف الناتو والدول الحليفة، إلى جانب رؤساء شركات دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية.

وسيشهد الاستقبال عرضًا لأبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية، إلى جانب تقديم منصات جوية وطنية عروضًا استعراضية، في إطار إبراز القدرات الدفاعية التركية وتعزيز التعاون الدولي وروح التحالف.

ومن المقرر أن تستضيف أنقرة قمة الناتو في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.