وزارة الخارجية شددت على أن القرار يتضمن مزاعم عارية عن الصحة وغير منطقية تستهدف القوات المسلحة التركية

تركيا تصف قرار البرلمان الأوروبي ضد قواتها المسلحة بـ"المنحاز" وزارة الخارجية شددت على أن القرار يتضمن مزاعم عارية عن الصحة وغير منطقية تستهدف القوات المسلحة التركية

أنقرة/ الأناضول

وصفت وزارة الخارجية التركية القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المسألة القبرصية بأنه "باطل وبحكم العدم".



وأكدت الوزارة أنه يتضمن مزاعم عارية عن الصحة وغير منطقية تستهدف القوات المسلحة التركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، تعليقا على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن المسألة القبرصية.

وجاء في البيان: "إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، والذي يتضمن مزاعم غير منطقية وعارية عن الصحة تستهدف قواتنا المسلحة التركية الباسلة، هو قرار باطل وبحكم العدم".

وأكد البيان مساندة تركيا الكاملة للبيان المضاد الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن القرار المذكور.

وأضاف: "إن هذا القرار، الذي ينطوي على افتراءات دنيئة، يمثل أحدث نموذج للنهج الانحيازي والمشوه الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص، بشأن القضية القبرصية بتوجيه من أطراف معينة".

وأعربت الخارجية التركية، عن قلقها البالغ إزاء ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتزايد عن الحقائق التاريخية والحياد تجاه القضية القبرصية.

