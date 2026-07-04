تركيا تسلم فنزويلا مساعدات ومعدات إنقاذ لمواجهة آثار الزلزال

أنقرة / الأناضول

وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي:سلمنا السلطات الفنزويلية عبر وكالة "تيكا" معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة إضافة إلى طرود غذائية ومستلزمات تنظيف لإيصالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المزدوج

سفير تركيا لدى كاراكاس: "تيكا" تعتزم تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الأسبوع المقبل ـ حاكم لاغوايرا أعرب عن امتنان فنزويلا لتركيا لما أبدته من "تضامن ومحبة عميقة" عقب كارثة الزلزال المزدوج

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن بلاده سلمت السلطات الفنزويلية، عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، معدات للبحث والإنقاذ، ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة، إضافة إلى طرود غذائية ومستلزمات تنظيف، لإيصالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المزدوج.

وأضاف أرصوي، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، السبت، أن تركيا ستواصل خلال الأيام المقبلة تقديم الدعم من خلال توفير مواد الإيواء ومستلزمات الحياة الأساسية.

وتابع: "نحن في تركيا لا نحصر المساعدات الإنسانية في فترات الكوارث فحسب، بل نحرص على مواصلة التعاون الوثيق الذي بنيناه مع الدول الصديقة والشقيقة في جميع الظروف. وكما كان الحال حتى اليوم، سنواصل تضامننا مع فنزويلا في كل المجالات التي تستدعي الحاجة".

وأعرب أرصوي عن تمنياته في تجاوز فنزويلا لأضرار الزلزال المزدوج في أقرب فرصة، مؤكدا أن الشعب الفنزويلي قادر على ذلك.

وجرى تسليم المعدات التركية للجانب الفنزويلي في مدينة لاغوايرا، بمشاركة سفير تركيا لدى كاراكاس ناجي أيدان قرامان أوغلو، وحاكم لاغوايرا خوسيه أليخاندرو تيران، ومنسق "تيكا" في بوغوتا أحمد فاروق موشتاق أوغلو.

وفي تصريحات أدلى بها ، أكد السفير قرامان أوغلو، أن تركيا ستقف دائما إلى جانب فنزويلا في هذه الأيام الصعبة.

وأضاف أن "تيكا" سلمت اليوم (السبت)، مولدات ومعدات بحث وإنقاذ ومستلزمات طبية ومواد احتياجات أساسية، وأن هذه المساعدات ستتواصل.

وأشار السفير التركي إلى اعتزام "تيكا" تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية، الأسبوع المقبل.

من جانبه، أعرب حاكم لاغوايرا عن امتنان بلاده لتركيا لما أبدته من "تضامن ومحبة عميقة" عقب كارثة الزلزال المزدوج.

وقال تيران: أود أن أشكر السفير التركي، فهذه هي المرة الثانية التي نستضيفه في لاغوايرا، إذ جاء شخصيا مع فريقه والمؤسسات التركية ليعبر عن تضامنه ومحبته، كما قدم مساعدة مادية مهمة جدا".

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.