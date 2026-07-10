تركيا ترسل 30 طنا من المساعدات إلى متضرري زلزال فنزويلا بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية

أنقرة/ الأناضول

أرسلت تركيا 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الجمعة، في بيان، إن جهود المساعدة الإنسانية التركية لفنزويلا تتواصل عقب كارثة الزلزال.



وأضافت أن عمليات الدعم تُنفذ بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ، بهدف مساندة جهود الإغاثة في المناطق المتضررة وإيصال المساعدات التركية إلى المحتاجين.

وفي هذا الإطار، أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى فنزويلا على متن طائرتين تابعتين لوزارة الدفاع التركية.

وشملت الشحنة، التي انطلقت من ولاية قيصري وسط تركيا، 275 خيمة وفرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

إضافة إلى 7 أطنان من المستلزمات الطبية قدمتها وزارة الصحة، ليبلغ إجمالي المساعدات المرسلة 30 طناً من المواد الإنسانية والإغاثية.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، خلف 3 آلاف و899 قتيلا، و16 ألفا و740 شخصا من المصابين في آخر حصيلة رسمية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو الماضي، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.