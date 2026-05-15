تركيا تدعو إسرائيل للالتزام باتفاق العام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا وفق مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

نيويورك / الأناضول

دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز إسرائيل للالتزام الكامل ودون تأخير باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب التصعيد.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

وقال يلدز: "نجدد دعوتنا لإسرائيل للالتزام الكامل دون تأخير بالاتفاق، وتجنب اتخاذ خطوات جديدة من شأنها تصعيد التوتر، وإنهاء احتلالها (للأراضي السورية)".

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب المسارات السياسية والاقتصادية في سوريا، وتواصل تقديم الدعم لها في عدة ملفات.

وشدد على أن أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار في المنطقة هو النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وأضاف: "نرحب بالتزام السلطات السورية باتفاق فصل القوات لعام 1974، رغم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إسرائيل في سوريا خلال العام ونصف الماضيين واحتلالها للأراضي".

- بشأن عملية الاندماج في شمال شرق سوريا

وأشار يلدز إلى أن استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا "بشكل سريع ودون انقطاع" يمثل أهمية كبيرة لوحدة البلاد وسلامتها الإقليمية.



وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لدفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل.

** سوريا يمكن أن تكون جسرا إقليميا

وتطرق يلدز إلى تأثير إغلاق مضيق هرمز على مشاكل الطاقة والنقل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن سوريا مستقرة وموحدة يمكن أن تلعب دور نقطة وصل حيوية تربط الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا عبر شبكات التجارة والنقل والطاقة والبنية التحتية.

وشدد أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا في القضايا التي تمس حياة ملايين السوريين بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

كما أشار إلى أن محاكمة المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة نظام بشار الأسد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.

