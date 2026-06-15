من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، وعقب ذلك تبدأ مفاوضات العقوبات والبرنامج النووي طوال 60 يوما

ترحيب دولي بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران (محصلة) من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، وعقب ذلك تبدأ مفاوضات العقوبات والبرنامج النووي طوال 60 يوما

نيويورك ، أنقرة / الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة والعديد من الدول، الاثنين، ترحيبها بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لإنهاء الحرب بين البلدين.

ومساء الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ومنها لبنان، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق وأن مضيق هرمز بات مفتوحا وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

وأوضحت طهران أن توقيع الاتفاق سيتم الجمعة المقبل في سويسرا، وأنها ستبدأ مع واشنطن بالتفاوض على قضايا مثل العقوبات المفروضة عليها وبرنامجها النووي وآلية التنمية الاقتصادية خلال فترة الستين يوما التي تلي التوقيع.

- الأمم المتحدة

والاثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سروره بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح غوتيريش في بيان أصدره مكتب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أن ذلك يشكل "خطوة حاسمة نحو الحل السلمي للنزاع".

وجاء في البيان: "يعرب الأمين العام عن بالغ تقديره للدور البناء الذي قامت به باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا وغيرها من دول المنطقة في دعم المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق السلام".

- بريطانيا

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أنه "خطوة بالغة الأهمية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز".

وهنأ ستارمر، في بيان الاثنين، الرئيس الأمريكي إضافة إلى الوسطاء مثل باكستان وسلطنة عمان، وجميع الأطراف التي أسهمت في الحل.

وشدد على "أهمية التزام إيران الكامل بتعهداتها المتعلقة ببرنامجها النووي"، قائلا: "الموقف الثابت لبريطانيا منذ زمن طويل هو أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

- فرنسا

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترحيبه بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أنه "يجب أن يضمن هذا الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل ومن دون شروط".

وأوضح ماكرون أن "استئناف حركة الملاحة البحرية دون قيود على رسوم العبور أمر لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".

- ألمانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن في بيان ترحيب بلاده بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميرتس إن الحكومة تهنئ الطرفين على الاتفاق، معتبرا أنه قد يمهد الطريق لتعافي الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة.

وأضاف: "ينبغي أن تضمن المفاوضات التي ستُجرى خلال الأسابيع المقبلة إنهاء البرنامج النووي العسكري الإيراني بطريقة قابلة للتحقق. ويجب ألا تكون هناك أي هجمات أخرى ضد إسرائيل أو دول الجوار في المنطقة".

- إيطاليا

أما رئاسة الوزراء الإيطالية فقالت: "نرحب بإعلان مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. ونهنئ حكومتي البلدين، إلى جانب باكستان وقطر وغيرهما من الوسطاء، على هذه الحملة الدبلوماسية".

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أن هذا التفاهم يمثل فرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على أنه "يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا"، واستعداد روما للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف.

- الاتحاد الأوروبي

بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق عبر منصة "إكس"، وذكرت أن "الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف".

وشددت فون دير لاين على أن الاتفاق يجب أن يضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة.

وأردفت: "لا شك أنه لا يمكن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل، تدعو أوروبا مرة أخرى جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة "إكس"، إنه "يتطلع إلى نهاية هذه الحرب المكلفة وإعادة حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز".

بدورها، رحبت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بالاتفاق، في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأوضحت كالاس أن الاتفاق يمثل "الخطوة الأولى" لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات بشأن قضايا أخرى حيوية لاستقرار المنطقة، وفي مقدمتها الملف النووي.

- باكستان

وبعد الإعلان، رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بالتفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط.

وأوضح على منصة "إكس" أن الاتفاق يبعث "رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي"، ويوفر ثقة واستقرارا للأسواق والاقتصاد العالميين.

وأعرب إسحاق دار عن تقدير بلاده للثقة التي أبدتها الولايات المتحدة وإيران تجاه باكستان لإجراء الوساطة لإنهاء الحرب بين البلدين.

- أستراليا

كما رحبت أستراليا في بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء بالتفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد البيان على ضرورة أن تتحلى الأطراف بضبط النفس من أجل التوصل إلى حل دائم.

وأشار إلى تقدير أستراليا للجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر والسعودية وتركيا وغيرها من الدول الوسيطة حتى الآن.

- نيوزيلندا

من جانبه، أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون ترحيبه بالاتفاق بين واشنطن وطهران.

وأوضح لوكسون أن الصراع فرض ضغوطا على معيشة الشعب النيوزيلندي، واعتبر الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

- اليابان

بدورها، أعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيان عن ترحيبها بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعت طوكيو إيران إلى العمل على إعادة ضمان المرور الحر والآمن لسفن جميع الدول، بما في ذلك اليابان، عبر مضيق هرمز في أقرب وقت.

- أرمينيا

وكذلك أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشاد باشينيان عبر منصة "إكس" بجهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر وتركيا ودول أخرى.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مراسم توقيع الاتفاق ستعقد الجمعة المقبل في سويسرا، بحسب ما نقل عنه التلفزيون.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.