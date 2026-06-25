رحب رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد اللطيف الزياني، الخميس، بإعلان مسقط إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز المطل على كل من سلطنة عمان وإيران.

ترحيب خليجي بإعلان عُمان إنشاء ممر مؤقت للسفن بمضيق هرمز رحب رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد اللطيف الزياني، الخميس، بإعلان مسقط إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز المطل على كل من سلطنة عمان وإيران.

إسطنبول / الأناضول

- عبَّر عنه رئيس المجلس الوزاري الخليجي وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع في المنامة

- إيران قالت إن الإعلان عن الممر تم دون تنسيق معها ووصفته بأنه "غير مقبول وخطير للغاية" وحذرت السفن المخالفة

رحب رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد اللطيف الزياني، الخميس، بإعلان مسقط إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز المطل على كل من سلطنة عمان وإيران.

حديث الزياني، وزير خارجية البحرين، جاء خلال ترؤسه الجانب الخليجي في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة.

وقال الزياني: "نرحب بإعلان سلطنة عمان عن إنشاء ممر مؤقت للسفن التي تود عبور المضيق".

وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر منه 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

والأربعاء، أعلنت سلطنة عمان في بيان إتاحة ممر مؤقت لمرور السفن عبر المضيق، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وأضافت أنها اتخذت هذه الخطوة "انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور".

واعتبرت أن القرار يتماشى مع "نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران" بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب بين البلدين.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.

ومن بين بنود المذكرة: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

على الجانب الإيراني، قال الحرس الثوري في بيان الخميس إن بعض الجهات أعلنت مسارًا جديدًا لعبور السفن من هرمز دون تنسيق مع إيران، و"هذا أمر غير مقبول وخطير للغاية".

وشدد على أن المسارات التي أعلنتها إيران هي الوحيدة المسموح باستخدامها للعبور من المضيق، محذرا من اتخاذ "الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة".

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بالمنامة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فرض رسوم على المرور عبر المضيق "لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق".

وعلل ذلك بأن المضيق يقع ضمن المياه الدولية، ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه، في إشارة إلى إيران.

روبيو شدد على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة الشروط ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران.

وأضاف أن زيارته إلى المنطقة تهدف إلى التأكيد على أن مصالح وأمن حلفاء بلاده سيظلان في صدارة الاهتمام خلال المفاوضات مع إيران.

وردا على حرب واشنطن وتل أبيب على إيران شنت الأخيرة هجمات على إسرائيل وأخرى على ما قالت إنها مصالح أمريكية بدول عربية، بينها دول مجلس التعاون، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.