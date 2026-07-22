قال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستستهدف "جسرا أو محطة لتوليد الطاقة في طهران أو بالقرب منها" مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم في المضيق، مؤكدا أن أي رد أمريكي مستقبلي سيكون "أكثر حدة وقسوة" من السابق..

ترامب يهدد بقصف بنية تحتية إيرانية ردا على أي هجوم في مضيق هرمز قال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستستهدف "جسرا أو محطة لتوليد الطاقة في طهران أو بالقرب منها" مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم في المضيق، مؤكدا أن أي رد أمريكي مستقبلي سيكون "أكثر حدة وقسوة" من السابق..

واشنطن/ الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستستهدف "جسرا أو محطة لتوليد الطاقة في طهران أو بالقرب منها" مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم في المضيق، مؤكدا أن أي رد أمريكي مستقبلي سيكون "أكثر حدة وقسوة" من السابق.

وأضاف أن سياسة الردع التي تتبناها واشنطن ستشمل استهداف منشآت حيوية ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن نطاق الضربات قد يمتد إلى العاصمة الإيرانية ومحيطها.

وقال ترامب: "اعتبارا من هذه اللحظة، إذا أطلقت جمهورية إيران الإسلامية النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا أو محطة لتوليد الطاقة، بما في ذلك تلك الواقعة داخل العاصمة طهران أو بالقرب منها".

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه مقتل ثلاثة جنود أمريكيين إضافيين في هجمات قال إن إيران شنتها خلال الأيام الماضية على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، ما يرفع إجمالي قتلى الجيش الأمريكي في التصعيد الجاري مع إيران إلى 18 جنديا.