ترامب يهدد بـ"محو إيران" حال مهاجمتها سفنا أمريكية

واشنطن/ الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بمحو إيران من على وجه الأرض" في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن العابرة لمضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، الاثنين، تطرق خلالها إلى التوتر المتصاعد مع إيران بشأن مضيق هرمز.

وتوعد ترامب بأنه سيتم "محو إيران من وجه الأرض" إذا هاجمت سفنا للجيش الأمريكي ترافق السفن العابر لهرمز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران هاجمت سفنا حربية أمريكية وسفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وكانت وكالة "فارس" شبه الرسمية في إيران، اعلنت سابقًا اليوم، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.