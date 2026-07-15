إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات..

ترامب يهدد بتدمير منشآت الطاقة والجسور في إيران إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات..

أنقرة/ الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جميع منشآت الطاقة والجسور في إيران إذا لم توافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "وجهت ضربات قوية جدا" إلى إيران، مضيفا: "نضرب كل ما يملكونه على امتداد الساحل".

وأضاف: "سنضربهم بقوة الليلة، وغدا، والليلة التي تليها. وإذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات فسنُدمر جميع منشآت الطاقة وجميع الجسور لديهم".

وأشار إلى أن الهجمات المرتبطة بمضيق هرمز ستستمر "حتى أقول: يكفي".

واعتبر ترامب أن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي "استخدام القوة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتبع هذا النهج.



ورغم إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجددا أمام الملاحة في إطار التصعيد الحالي، أضاف ترامب أن المضيق مفتوح أمام جميع الراغبين في العبور، "باستثناء إيران".

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعض هذه الدول أعلنت أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، وشرعتا في مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.

وتدعم واشنطن مرور سفن تجارية في مضيق هرمز عبر مسار غير الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه الأخيرة، وتستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

