ترامب يهدد باستخدام أموال إيران لتعويض أضرار الملاحة في هرمز

أنقرة / الأناضول



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات العابرة لمضيق هرمز، ستُعوَّض من الأموال الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، إن جميع الأضرار التي قد تتعرض لها السفن أو البضائع المارة عبر مضيق هرمز، أو المرتبطة بها، حتى صدور إعلان آخر، ستُغطى من الأموال الإيرانية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة وتسيطر عليها.

وأضاف أن حجم هذه الأضرار "قد يكون كبيرا جدا"، واصفا هذه الخطوة بأنها "إجراء ضروري وعادل".



ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

